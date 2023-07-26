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Инвестиции

Почти 80% бизнесменов не могут найти деньги на свои проекты

Инвесторы предпочитают вкладывать средства в быстроразвивающиеся IT-компании и в консервативную медицину. Больше всего от нехватки финансирования страдает бьюти-сфера и медиа.
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77% предпринимателей признались, что за последние два года им стало сложно найти инвестиции для своих проектов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование бизнес-клуба «Атланты» и платформы для поиска инвестиций Get-Investor.

О проблемах с привлечением отечественных инвесторов рассказали 41% предпринимателей, а зарубежное финансирование не могут найти 36% бизнесменов.

Труднее всего привлекать средства на проекты в сфере красоты и медиа.

Лидирует по числу инвестиционных вложений IT бизнес и медицина.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 17 минут назад

    Главный бухгалтер

    молодая золотая рыбка ищет спонсора

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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