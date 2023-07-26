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Криптовалюта

На 15-20% выросло число сервисов, которые принимают оплату в криптовалюте

Сейчас насчитывается до 400 сервисов, которые работают с криптовалютой. В первом полугодии 2022 года их было только 200.
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За первые шесть месяцев в России удвоилось количество сервисов, где можно проводить оплату криптовалютой. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы RTM Group.

По сравнению со вторым полугодием 2022 года число платежных сервисов, принимающих крипту, увеличилось на 15-20%, до 300-400 штук. В январе-июне 2022 года их насчитывалось только 200.

Большинство сервисов предлагают услуги по обмену реальных денег на криптовалюту. Они пользуются популярностью у российских компаний, которые продают свои товары и услуги за рубежом.

Расчеты в криптовалюте проводятся и в игровой индустрии.

Сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман считает, что платежи в крипте по-прежнему высокорискованные. С начала 2023 года курс биткоина колебался от 16 до 32 тыс. долларов.

Компании, которые принимают оплату в криптовалюте, могут заработать правовые и налоговые проблемы. Во многих юрисдикциях действует запрет на платежи в крипте.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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