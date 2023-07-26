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Обучение для бухгалтеров

🔥 Срочно! Акция для бухгалтеров: 3 курса повышения квалификации и профпереподготовки по суперцене только до 31 июля

Успевайте! «Семь новых ФСБУ» — 4 990 руб, «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах — 4 990, «Бухгалтер по зарплате» — 6 900 руб.
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Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.

Поможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.

Получите официальное удостоверение на 140 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Цена по акции: 4 990 ₽ 21 990 ₽

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Научитесь работать со всеми ФСБУ без штрафов.

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Цена по акции: 4 990 ₽ 18 900 ₽

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Научитесьрассчитывать зарплату и авансы.

Правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия.

Работать по всем новым правилам 2023 года.

Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора — получите оригинал диплома по почте.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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