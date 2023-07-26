🔥 Срочно! Акция для бухгалтеров: 3 курса повышения квалификации и профпереподготовки по суперцене только до 31 июля

«Адвокат дьявола», и где он прячется. Интервью

Люцифер, как всем известно, любит прятаться в деталях. Но вот где спрятаться его юристу? За деталями уже не получится, там место занято. Вот и остается бедолага на виду у всех. А все от него чуда требуют.