«Яндекс» научил голосового помощника «Алису» реагировать на команды без обращения к ней

«Алиса» знает больше 20 быстрых команд и готова их выполнить без прямого обращения к помощнику. Включить функцию можно в приложении «Дом с Алисой».

Теперь голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» может понимать команды без прямого обращения к ней. Об этом говорится в сообщении компании.

Быстрые команды будет удобно применять пользователям приложения «Дом с Алисой». В настройках можно включить быстрые команды.

Алиса знает больше 20 быстрых команд: например, играй, стоп, хватит, выше, ниже, домой. С их помощью можно включать и выключать свет, управлять просмотром фильмов, слушать музыку и регулировать громкость, — сказал Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств.

Новая функция доступна на всех Яндекс-станциях. Если соединить умную колонку с телевизором, то можно управлять просмотром видео.