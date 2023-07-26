Пользователи QIWI-кошельков могут оплачивать услуги без ограничений

Ограничения платежной системы не распространяются на операции по переводу денег, на оплату товаров и услуг, а также на переводы Contact и торговый эквайринг.

Платежный кошелек сервиса QIWI по-прежнему доступен для некоторых операций. Об этом пишут «РИА Новости».

Пользователи платежной системы могут пополнять счета мобильных телефонов, переводить деньги на другие кошельки, оплачивать услуги, товары и покупать сетевые игры.

Ограничения Центробанка также не распространяются на денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц.

С 26 июля 2023 года QIWI ввела временные ограничения на вывод средств с электронных кошельков физических лиц. Ограничения связаны с результатами проверки Центробанка. Регулятор обнаружил недочеты в отчетности и в ведении документации компании.

Недавно мы писали, что на фоне новостей об ограничениях акции QIWI упали в цене на 6,5%.