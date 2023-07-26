Алименты можно удерживать из зарплаты сотрудника по его заявлению, даже если нет исполнительного листа

Исполнительный лист – это не единственное основание для удержания алиментов.

При отсутствии судебного решения или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов основанием для начисления и перевода алиментов получателю может быть письменное заявление работника о добровольной уплате алиментов.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 12.07.2023 № 27-3/ООГ-7317.

Ведомство ссылается на приказ Роструда от 11.11.2022 № 253, в котором разъяснены нормы трудового законодательства.

При этом в случае алиментов размер удержаний из зарплаты не может превышать 70%.