Некоммерческие организации платят НДС при реализации товаров

Основание – подпункт 41 пункта 2 статьи 149 НК.
Условия для освобождения НДС такие:
реализация идет в РФ;
передача идет в рамках реализации федеральных проектов;
источник финансирования – субсидия из федерального бюджета, предоставленная на основании федерального закона о федеральном бюджете;
НКО определена этим федеральным законом как получатель субсидии.
Речь идет о работах, услугах, имущественных правах.
При реализации товаров освобождение от НДС не действует.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-07-11/64518.
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