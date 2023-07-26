ИП не может совмещать ПСН и УСН по одной деятельности в одном городе

Быть на УСН + ПСН можно. Но есть одно но…

В отношении одного и того же вида деятельности, осуществляемого на территории одного муниципального района или нескольких районов одного города, ПСН и УСН одновременно применяться не могут.

Такой вывод содержится в письме Минфина от 05.07.2023 № 03-11-11/62554.

Такого мнения Минфин придерживался и ранее (письма от 15.09.2021 № 03-11-06/74685, от 12.08.2021 № 03-11-11/64930).

В свежем письме также говорится, что ИП может применять ПСН по деятельности в сфере разработки ПО. На ПСН можно разрабатывать: