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Имущественный вычет

Имущественный вычет на совместную квартиру может получить и муж, и жена

При покупке жилья можно получить имущественный налоговый вычет в сумме до 2 млн рублей (на одно жилье или несколько).
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Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (если иное не прописано в брачном договоре).

При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.

Таким образом, в отношении по общей квартиры имущественный налоговый вычет вправе получить каждый из супругов.

Но если кто-то и супругов уже ранее получал имущественный вычет, то повторно его ее дадут.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.07.2023 № 03-04-05/62162.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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