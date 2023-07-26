Имущественный вычет на совместную квартиру может получить и муж, и жена

При покупке жилья можно получить имущественный налоговый вычет в сумме до 2 млн рублей (на одно жилье или несколько).

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (если иное не прописано в брачном договоре).

При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.

Таким образом, в отношении по общей квартиры имущественный налоговый вычет вправе получить каждый из супругов.

Но если кто-то и супругов уже ранее получал имущественный вычет, то повторно его ее дадут.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.07.2023 № 03-04-05/62162.