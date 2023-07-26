Минтруд ожидает значительного притока трудовых мигрантов к 2030 году

Общая численность рабочей силы через семь лет вырастет на 2,4 млн человек.

Минтруд России рассчитывает, что к 2030 году показатель иностранной рабочей силы в РФ увеличится на 2,4 млн. человек.Об этом рассказал представитель Минтруда со ссылкой на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда) «Ведомостям».

Это на 400 000 человек больше, чем в 2022 г. Согласно этому прогнозу, через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых. В целом же рабочая сила должна вырасти с 72 млн человек на конец 2022 г. до 74,4 млн к 2030 г.

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