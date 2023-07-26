Центробанк ограничит размер кредитного плеча для начинающих инвесторов

Регулятор ввел новую категорию инвесторов, которые совершают необеспеченные сделки меньше года. Об этом сказано на сайте ЦБ.
Для клиентов брокеров, которые только недавно торгуют с плечом, размер кредита на инвестиции будет снижен.
Проект направлен на ограничение рисков инвесторов. Предложения и замечания к нему принимаются до 16 августа 2023 года включительно, — сказано в сообщении.
Кроме того, брокеры должны заранее сообщать начинающим инвесторам о совершении таких сделок.
Эти требования будут распространяться на все необеспеченные сделки и на опционы.
Сейчас брокеры дают кредитное плечо в зависимости от группы риска, к которой отнесен инвестор. Если уровень риска стандартный, то плечо обычно предоставляют размером до 1:3.
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