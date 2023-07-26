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Инвестиции

Центробанк ограничит размер кредитного плеча для начинающих инвесторов

Чтобы избежать рисков с необеспеченными сделками, ЦБ снижает размер плеча, которое может предоставить брокер новичкам.
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Регулятор ввел новую категорию инвесторов, которые совершают необеспеченные сделки меньше года. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Для клиентов брокеров, которые только недавно торгуют с плечом, размер кредита на инвестиции будет снижен.

Проект направлен на ограничение рисков инвесторов. Предложения и замечания к нему принимаются до 16 августа 2023 года включительно, — сказано в сообщении.

Кроме того, брокеры должны заранее сообщать начинающим инвесторам о совершении таких сделок.

Эти требования будут распространяться на все необеспеченные сделки и на опционы.

Сейчас брокеры дают кредитное плечо в зависимости от группы риска, к которой отнесен инвестор. Если уровень риска стандартный, то плечо обычно предоставляют размером до 1:3.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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