QIWI могут не восстановить вывод средств и снятие наличных с электронных кошельков

Представители группы QIWI сообщили, что они не уверены в том, что удастся отменить ограничения для работы «Киви банка», которые ввели из-за претензий Центробанка. Об этом пишет «ТАСС».

Сейчас мы тесно сотрудничаем с ЦБ, дабы устранить выявленные недочеты и частично или полностью отменить введенные ограничения. Тем не менее нет никакой уверенности в том, что у нас это получится, — сказали в QIWI.

Недавно мы писали, что QIWI ввела временные ограничения на вывод средств с электронных кошельков физических лиц.

В QIWI не исключают, что их деятельность в будущем будет проходить под более пристальным вниманием со стороны Центробанка.