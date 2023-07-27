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ЕНП (единый налоговый платеж)

При выдаче справки о сальдо ЕНС налоговики шлют сообщение директору через Госуслуги

Руководителям компаний и ИП в личный кабинет физлица на портале госуслуг стали приходить странные сообщения от ФНС.
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Сообщения именуются «Индивидуальное информирование на основании запросов в электронном виде».

Многие бизнесмены не понимают, что это, ведь никаких запросов они не подавали.

ФНС сообщает, что сведения направляются для размещения на Госуслугах вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением услуги по бесплатному информированию.

То есть, если вы подали заявление на бумаге, сообщение все равно придет вам на портал госуслуг.

Если вы не хотите получать уведомления о статусах в личный кабинет Госуслуг физлица (руководителя организации), то их могут присылать на корпоративную почту. Ее нужно указать в личном кабинете профиля юрлица на Госуслугах.

Такое разъяснение ФНС дает на своем сайте в разделе ответов на частные вопросы.

Уведомление о статусе оказания услуги по бесплатному информированию направляется, если вы подали заявление о выдаче:

  • справки о сальдо ЕНС;

  • справки о принадлежности ЕНП;

  • справки об исполнении обязанности по уплате налогов.

Аналогично направляются в личный кабинет сведения о статусе по услуге «Прием налоговой декларации (расчета)».

4 августа мы проведем вебинар на тему «Как оспорить сальдо ЕНС».

На вебинаре рассмотрим:

1.    порядок формирования сальдо ЕНС;

2.    практические проблемы при проведении сверок с налоговыми органами;

3.    поведение налогоплательщика в случае, если сальдо ЕНС сформировано некорректно;

4.    порядок распоряжения положительным сальдо ЕНС;

5.    разницу между зарезервированной суммой и сальдо ЕНС;

6.    механизм возврата зарезервированной суммы на ЕНС;

7.    порядок оспаривания сальдо ЕНС.

Начало – 04.08.2023, в 11:00 мск. Записаться >>>>>>

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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