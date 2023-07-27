🌞⛱️ На что потратить деньги: поездку на море или учебу? Выбирать не нужно! Только до 31 июля курсы по цене купальника

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Комментарии

3
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 59 минут назад

    А с новой зарплатой зимой можно и на Мальдивы!

    интересно, кто то из бухгалтеров на Мальдивы может насобирать?))))))) Газпром не считаем😂

    • Логотип SS-20
      SS-20 48 минут назад

      это, наверное, в смысле - когда на мальдивах настанет зима )))

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 43 минуты назад

      Главный бухгалтер

      интересно, кто то из бухгалтеров на Мальдивы может насобирать?

      мне другой вопрос ещё больше интересовает

      возможно, что и можно насобирать..... и даже на Мльдивы... (ошибку заметил но исправлять не буду)

      Кто из бухгалтеров зимой в состоянии просто взять и уехать??? да хотя бы и в деревню?

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