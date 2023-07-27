«Блокчейн Хаб» стал оператором цифровых финансовых активов

Теперь в стране есть девять компаний, у которых есть разрешение Центробанка на выпуск ЦФА.

Центробанк включил ООО «Блокчейн Хаб» в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). Это следует из данных ЦБ.

Компания работает под названием «ЦФА Хаб» и обеспечивает выпуск цифровых финактивов. Платформа создана командой Factorin, которая входит в экосистему мобильного оператора МТС.

Теперь в реестре девять компаний, которые могут выпускать ЦФА (токены). Помимо «Блокчейн Хаб» там есть платформа «Атомайз», Сбербанк, финтех-компания «Лайтхаус», Альфа-банк, ООО «Системы распределенного реестра», «Токены», «Еврофинанс Моснарбанк» и СПБ биржа.