Пассажиров поездов будут идентифицировать по биометрии

Это позволит сесть на поезд тем, кто забыл дома паспорт. А также проводники начнут быстрее проверять личность пассажиров.

В начале 2024 года Минтранс, РЖД и Минцифры собираются начать эксперимент по подтверждению личности пассажиров поездов дальнего следования с помощью биометрии. Об этом пишет «Коммерсант».

Применение биометрии не будет единственным способом верификации личности. Все остальные механизмы будут сохранены, например, по-прежнему разрешат войти в вагон по паспорту.

В Минцифры считают, что пассажирам, которые забыли паспорт, больше не придется отказываться от поездки. Биометрическая идентификация будет проходить быстрее и удобнее, чем стандартная проверка документов.

Биометрия не является обязательным требованием, однако может существенно повысить удобство получения услуг, в том числе на транспорте, — сказали в Центре биометрических технологий.

Использование биометрии для подтверждения личность будут носить исключительно добровольный характер. Никто не откажет в получении услуг без биометрической верификации.