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Учет у ИП на ОСНО

ИП на ОСНО при расчете своего НДФЛ учитывает доходы, поступившие на счета третьих лиц

У ИП на ОСН общая сумма НДФЛ исчисляется по итогам налогового периода (года) применительно ко всем доходам, дата получения которых относится к этому году (п. 3 ст. 225 НК РФ).
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Дата фактического получения дохода в денежной форме определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета ИП в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

Таким образом, при определении базы по НДФЛ ИП на ОСНО учитывает доходы, полученные от предпринимательской деятельности, по дате их получения, даже если они поступили на счета третьих лиц.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.06.2023 № 03-04-05/51034.

Доходы ИП на ОСНО должен отражать в книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций.

Комментарии

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