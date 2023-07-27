«Сбер» взялся за восстановление своего международного бизнеса

Банк будет предлагать свои продукты за рубежом, в том числе в регионах Африки и Южной Америки.

Представители «Сбера» активно изучают форматы работы в различных зарубежных странах, в числе в Южной Америке и в Африке. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Мы сейчас активно возобновляем наш международный бизнес, смотрим различные форматы в разные направления, на разные континенты, — сказал Ведяхин.

«Сбер» планирует развивать свою международную сеть, но не через дочерние банки. Руководство считает перспективной активность в области инновационных финансовых технологий.