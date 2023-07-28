Предприниматели просят освободить институты развития от налога на сверхприбыль

Пока власти еще анализируют практику применения windfall tax, в законопроект могут внести поправки.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит первого вице-премьера Андрея Белоусова не взимать налог на сверхприбыль с институтов развития. Об этом пишет «RG.RU».

Только что отправил письмо в адрес Белоусова, чтобы исключить институты развития из уплаты этого налога, — сказал президент РСПП Александр Шохин.

Он также добавил, что сейчас будет анализироваться практика применения налога на сверхприбыль. Не исключено, что в сентябре будут новые поправки, которые освободят институты развития от взносов.

Недавно мы писали, что Госдума одобрила налог на сверхприбыль бизнеса в размере 10%.