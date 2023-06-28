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Налоги, взносы, пошлины

В Госдуме прошло первое чтение законопроекта о налоге на сверхприбыль

Депутаты одобрили windfall tax.
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Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении налога на сверхприбыль.

Сверхприбыль будут считать так:

превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год + за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.

Ставка налога – 10%. Но если заплатить досрочно, то ставка будет 5%.

Освобождены от налога:

малый и средний бизнес;

  • организации, созданные после 1 января 2021 года;

  • организации добывающей и перерабатывающей промышленности (углеводороды, уголь, нефть, газ);

  • организации на ЕСХН.

Это разовый налог. Но сегодня стало известно, что его могут сделать и многоразовым.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя», – сказал замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Комментарии

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