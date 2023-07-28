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Экономика России

«Автоваз» отчитался о чистой прибыли по итогам шести месяцев 2023 года

Компания отправит деньги на выпуск новых автомобилей Lada.
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«Автоваз» в первом полугодии 2023 года получил чистую прибыль по МСФО. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Полученные средства компания собирается направить на финансирование своей инвестиционной программы.

Мы даже заработали небольшую чистую прибыль по МСФО. Но во многом это было достигнуто не только за счет производственных, но и финансовых шагов, решений, связанных и с приобретением завода в Санкт-Петербурге, и с приобретением РН-банка, — сказал Соколов.

«Автоваз» собирается начать производство новых автомобилей, таких как Lada Iskra, Lada X-Cross 5, Lada Aura и других.

Также компания будет заниматься лизингом транспортных средств для перемещения собственной продукции.

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