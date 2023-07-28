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Интернет и IT

Блогингу не нужен особый льготный налоговый режим

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что для блогеров не нужно вводить льготный налоговый режим.
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Блогинг не является приоритетной для страны отраслью, поэтому особый режим льготный режим там не нужен. Об этом бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил «Российской газете».

Это не продовольственная безопасность страны, не IT-технологии, не туризм (то есть те сферы, которые создают огромное количество рабочих мест). Вот эти направления имеют большее значение для развития, поэтому там нужно создавать специальные льготные режимы, — подчеркнул Титов.

По его мнению блогеров не надо трогать никакими увеличением или снижением специальных налоговых режимов. Пусть работают в нормальном режиме, и если хотят много тратить, пусть платят с этого налог на роскошь, предусмотренный законодательством. Эта сфера, как известно, весьма высокодоходная.

Комментарии

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