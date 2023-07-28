Блогингу не нужен особый льготный налоговый режим

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что для блогеров не нужно вводить льготный налоговый режим.

Блогинг не является приоритетной для страны отраслью, поэтому особый режим льготный режим там не нужен. Об этом бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил «Российской газете».

Это не продовольственная безопасность страны, не IT-технологии, не туризм (то есть те сферы, которые создают огромное количество рабочих мест). Вот эти направления имеют большее значение для развития, поэтому там нужно создавать специальные льготные режимы, — подчеркнул Титов.

По его мнению блогеров не надо трогать никакими увеличением или снижением специальных налоговых режимов. Пусть работают в нормальном режиме, и если хотят много тратить, пусть платят с этого налог на роскошь, предусмотренный законодательством. Эта сфера, как известно, весьма высокодоходная.