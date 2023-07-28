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Кредитование

Банки дали кредитные каникулы военнослужащим на 12,8 млрд рублей

Во втором квартале за пересмотром условий кредита чаще всего обращались физлица, тогда как интерес малого и среднего бизнеса к реструктуризации снизился.
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С апреля по июнь 2023 года спрос на реструктуризацию кредитов со стороны населения немного вырос, а со стороны малого и среднего бизнеса — снизился. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Жители страны реструктурировали 183,9 тыс. кредитов на общую сумму 93,8 млрд рублей. Банки предоставили кредитные и ипотечные каникулы на 7,7 тыс. договоров общей суммой 5,9 млрд рублей.

Во втором квартале 2023 года военнослужащие и их родственники взяли каникулы по 29 тыс. кредитов на 12,8 млрд рублей.

Малый и средний бизнес реструктуризировал 3,5 тыс. кредитов на сумму 94,5 млрд рублей.

Комментарии

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