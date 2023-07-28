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Налоги, взносы, пошлины

Совфед принял закон о налоге на сверхприбыль

Крупные компании должны заплатить windfall tax до 28 января 2024 года. Ставка – 10% со сверхприбыли за 2021-2022 годы.
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Совет Федерации одобрил закон, по которому крупные компании должны заплатить 10% налога со сверхприбыли. Об этом пишет «ТАСС».

Полученные средства поступят в федеральный бюджет. Власти с windfall tax планируют получить 300 млрд рублей.

Налог будут платить организации, у которых средняя арифметическая прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей.

Налоговая база будет рассчитываться как разница между средней прибылью за 2021-2022 годы и за 2018-2019 годы.

Налог на сверхприбыль не будут платить представители малого и среднего бизнеса, плательщики единого сельхозналога, компании, созданные после 1 января 2021 года, а также иностранные организации, которые начали деятельность в РФ после 2021 года.

Из списка убрали компании нефтегазового и угольного сектора.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Налог нужно уплатить не позднее 28 января 2024 года.

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