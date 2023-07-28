💥 Совет Федерации одобрил закон с поправками по ЕНС

По НДФЛ будет два уведомления, страховые взносы будут автоматически резервировать по уведомлению без заявления.

Сегодня Совет Федерации одобрил закон с масштабными поправками в НК РФ, среди которых – поправки по ЕНС.

Налоговым агентам дали право сдавать два уведомления по НДФЛ:

добровольное – до 12 числа на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;

обязательное – до 25 числа на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущо месяца.

Страховые взносы будут резервировать на следующий день после сдачи уведомления. Такое же правило сейчас действует для НДФЛ.

Также будут резервировать имущественные налоги физлиц, не дожидаясь срока их уплаты.

В НК РФ вписали норму про отрицательные уведомления.

Уведомления и заявления о зачете разрешили сдавать через личный кабинет ИП без квалифицированной электронной подписи.

Временно отменяют зачет налогов в счет третьих лиц.

Подробно об этих изменениях мы рассказывали в разборе «Изменения по ЕНС снова изменили: обзор будущих нововведений».