💥 Совет Федерации одобрил закон с поправками по ЕНС

Сегодня Совет Федерации одобрил закон с масштабными поправками в НК РФ, среди которых – поправки по ЕНС.
Налоговым агентам дали право сдавать два уведомления по НДФЛ:
добровольное – до 12 числа на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;
обязательное – до 25 числа на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущо месяца.
Страховые взносы будут резервировать на следующий день после сдачи уведомления. Такое же правило сейчас действует для НДФЛ.
Также будут резервировать имущественные налоги физлиц, не дожидаясь срока их уплаты.
В НК РФ вписали норму про отрицательные уведомления.
Уведомления и заявления о зачете разрешили сдавать через личный кабинет ИП без квалифицированной электронной подписи.
Временно отменяют зачет налогов в счет третьих лиц.
Подробно об этих изменениях мы рассказывали в разборе «Изменения по ЕНС снова изменили: обзор будущих нововведений».
Комментарии10
Татьяна
Клерк, узнайте потом, пожалуйста, по-возможности у налоговиков, сколько штук добровольных уведомлений сдали.
Также будут резервировать имущественные налоги физлиц, не дожидаясь срока их уплаты.
Сальдо минусовать будут?как это будет? из сальдо уберут в резерв что ли до декабря? или как
у меня из суммы возврата по 3-НДФЛ взяли
Главный бухгалтер
а три уведомления, пока ещё запрещается?
пока только два можно?
поскорее бы уж разрешили бы, а то прямо так и чешется..... раз-пять бы....
как бы определиться с вариантами: застрелиться или застрелить кого-нить ?
Ирина
Ща Вам быстренько списочек накидают
Финансовый директор
Кому то стало проще?😡
А сколько теперь периодов, и какие? Обязательные и необязательные?
Я если честно, уже потерялся вообще... просто силы кончились.
Главный бухгалтер
подготавливают почву.....
При очередном сборище останется заменить слова "имеют право" на "обязаны". И .... дело сделано!
так и к заветному рекорду 1,000 законов в год не далеко!