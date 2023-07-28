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ЕНП (единый налоговый платеж)

💥 Совет Федерации одобрил закон с поправками по ЕНС

По НДФЛ будет два уведомления, страховые взносы будут автоматически резервировать по уведомлению без заявления.
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Сегодня Совет Федерации одобрил закон с масштабными поправками в НК РФ, среди которых – поправки по ЕНС.

Налоговым агентам дали право сдавать два уведомления по НДФЛ:

  • добровольное – до 12 числа на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;

  • обязательное – до 25 числа на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущо месяца.

Страховые взносы будут резервировать на следующий день после сдачи уведомления. Такое же правило сейчас действует для НДФЛ.

Также будут резервировать имущественные налоги физлиц, не дожидаясь срока их уплаты.

В НК РФ вписали норму про отрицательные уведомления.

Уведомления и заявления о зачете разрешили сдавать через личный кабинет ИП без квалифицированной электронной подписи.

Временно отменяют зачет налогов в счет третьих лиц.

Подробно об этих изменениях мы рассказывали в разборе «Изменения по ЕНС снова изменили: обзор будущих нововведений».

Комментарии

10
  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 45 минут назад

    Татьяна

    Клерк, узнайте потом, пожалуйста, по-возможности у налоговиков, сколько штук добровольных уведомлений сдали.

  • Логотип natalia092006
    natalia092006 41 минуту назад

    Также будут резервировать имущественные налоги физлиц, не дожидаясь срока их уплаты.

    Сальдо минусовать будут?как это будет? из сальдо уберут в резерв что ли до декабря? или как

  • Логотип Dusya68
    Dusya68 18 минут назад

    у меня из суммы возврата по 3-НДФЛ взяли

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 15 минут назад

    Главный бухгалтер

    Налоговым агентам дали право сдавать два уведомления по НДФЛ:

     а три уведомления, пока ещё запрещается?

    пока только два можно?

    поскорее бы уж разрешили бы, а то прямо так и чешется..... раз-пять бы....

    до 12 числа на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;

    до 25 числа на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущо месяца.

    как бы определиться с вариантами: застрелиться или застрелить кого-нить ?

    • Логотип IriEro
      IriEro 5 минут назад

      Ирина

      или застрелить кого-нить ?

      Ща Вам быстренько списочек накидают

  • Логотип rorih
    rorih 10 минут назад

    Финансовый директор

    Налоговым агентам дали право сдавать два уведомления по НДФЛ:

    добровольное – до 12 числа на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;

    обязательное – до 25 числа на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущо месяца.

    Кому то стало проще?😡

    А сколько теперь периодов, и какие? Обязательные и необязательные?

    Я если честно, уже потерялся вообще... просто силы кончились.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 3 минуты назад

      Главный бухгалтер

      Кому то стало проще?😡

      подготавливают почву.....

      При очередном сборище останется заменить слова "имеют право" на "обязаны". И .... дело сделано!

      так и к заветному рекорду 1,000 законов в год не далеко!

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