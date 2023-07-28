Документ о своем ИНН можно скачать с сайта ФНС

Про подтверждение хозяйственных операций, попытку обмануть ФНС и Телеграм-каналы для бухгалтера

«Если люди улыбаются вам — значит, сегодня пятница». Не знаю, какой идиот придумал такую глупость, потому что пятница — самый тяжелый день на неделе. Добиваем текущие дела, планируем следующие, стараемся ничего не забыть и все везде успеть. Держитесь, скоро выходные. А пока посмотрите наш обзор хороших новостей за неделю.