Документ о своем ИНН можно скачать с сайта ФНС

В сервисе «Сведения об ИНН физического лица» теперь можно сформировать выписку из ЕГРН, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.
Для проверки наличия ИНН необходимо заполнить ФИО, дату рождения и паспортные данные.
Такая электронная выписка равнозначна бумажной, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью.
ФНС поясняет, что выписка из ЕГРН является официальным документом, подтверждающим присвоение ИНН.
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