👨‍🏫 Вебинар: Как бухгалтеру пройти отчетные периоды без авралов и выгорания. Уже сегодня в 11:00 мск

Работа бухгалтера сопровождается постоянным авралом и стрессом. И даже на отдыхе бухгалтер редко может расслабиться. Итогом является выгорание и это становится серьезной проблемой не только для бухгалтера, но и для кампании.
О том как этого не допустить и какие меры профилактики существуют, расскажет Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.
На вебинаре узнаете:
3 инструмента, которые помогут проходить отчетный период без авралов.
Что приводит к профессиональному выгоранию и как этого избежать.
Алгоритм разговора с руководителем, чтобы объяснить: почему нужно взять помощника.
Почему в задачи бухгалтера не входит оплата штрафов ГАИ, пожарная безопасность и работа юриста.
Почему важно работать в соответствии с законом.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 11.00 мск!
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