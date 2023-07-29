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Вебинары для бухгалтеров

👨‍🏫 Вебинар: Как бухгалтеру пройти отчетные периоды без авралов и выгорания. Уже сегодня в 11:00 мск

Каждый отчетный период это загруженный месяц, в котором бухгалтер работает на пределе своих возможностей. Как организовать свою работу так, чтобы работать в удовольствие и без выгорания?
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Работа бухгалтера сопровождается постоянным авралом и стрессом. И даже на отдыхе бухгалтер редко может расслабиться. Итогом является выгорание и это становится серьезной проблемой не только для бухгалтера, но и для кампании.

О том как этого не допустить и какие меры профилактики существуют, расскажет Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.

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На вебинаре узнаете:

  1. 3 инструмента, которые помогут проходить отчетный период без авралов.

  2. Что приводит к профессиональному выгоранию и как этого избежать.

  3. Алгоритм разговора с руководителем, чтобы объяснить: почему нужно взять помощника.

  4. Почему в задачи бухгалтера не входит оплата штрафов ГАИ, пожарная безопасность и работа юриста.

  5. Почему важно работать в соответствии с законом.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11.00 мск!

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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