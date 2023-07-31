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ФСБУ Аренда

👨‍🏫 Вебинар: Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018. Топ-лектор «Клерка» Елена Ярушкина. Уже сегодня в 15.00 мск

Научит рассчитать обязательство по аренде, ППА, процентные расходы и получи готовую таблицу для расчетов и проводки.
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Арендатору надо применять положения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». На мастер-классе получите пошаговую инструкцию, как отражать аренду у арендатора.

Узнаете, попадает ли ваш договор аренды под ФСБУ 25 и есть ли возможность применять упрощенный порядок.

Записаться на вебинар

На вебинаре узнаете:

  1. При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.

  2. Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.

  3. Определение срока аренды.

  4. Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.

  5. Оценка обязательств по аренде, ППА.

  6. Расчет процентов по арендному обязательству.

  7. Расчет показателей аренды в таблице Excel

Бонус: Таблица Excel с двумя вариантами расчета ставки дисконтирования и проводками.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15.00 мск!

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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