👨‍🏫 Вебинар: Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018. Топ-лектор «Клерка» Елена Ярушкина. Уже сегодня в 15.00 мск

Научит рассчитать обязательство по аренде, ППА, процентные расходы и получи готовую таблицу для расчетов и проводки.

Арендатору надо применять положения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». На мастер-классе получите пошаговую инструкцию, как отражать аренду у арендатора.

Узнаете, попадает ли ваш договор аренды под ФСБУ 25 и есть ли возможность применять упрощенный порядок.

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На вебинаре узнаете:

При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018. Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018. Определение срока аренды. Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом. Оценка обязательств по аренде, ППА. Расчет процентов по арендному обязательству. Расчет показателей аренды в таблице Excel

Бонус: Таблица Excel с двумя вариантами расчета ставки дисконтирования и проводками.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15.00 мск!

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