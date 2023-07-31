👨‍🏫 Вебинар: Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018. Топ-лектор «Клерка» Елена Ярушкина. Уже сегодня в 15.00 мск

Арендатору надо применять положения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». На мастер-классе получите пошаговую инструкцию, как отражать аренду у арендатора.
Узнаете, попадает ли ваш договор аренды под ФСБУ 25 и есть ли возможность применять упрощенный порядок.
На вебинаре узнаете:
При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.
Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.
Определение срока аренды.
Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.
Оценка обязательств по аренде, ППА.
Расчет процентов по арендному обязательству.
Расчет показателей аренды в таблице Excel
Бонус: Таблица Excel с двумя вариантами расчета ставки дисконтирования и проводками.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15.00 мск!
Комментарии