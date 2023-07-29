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Акцизы

Сиропы не облагаются лимонадным акцизом

Сахаросодержащие напитки теперь относятся к подакцизным товарам. В связи с этим возник вопрос по поводу сиропов и сладких топингов.
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Разъяснение дал Минфин в письме от 30.05.2023 № 03-13-06/49422.

Сахаросодержащие напитки – это упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки, в состав которых в качестве компонентов входят:

  • сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза);

  • сироп с сахаром;

  • мед.

Количество углеводов в пищевой ценности этих напитков составляет более 5 граммов на 100 мл напитка. А объемная доля этилового спирта – не более 1,2% включительно.

При этом согласно пункту 3 статьи 181 НК РФ сиропы не признаются сахаросодержащими напитками. То есть, сироп не облагается акцизом.

Что касается топингов с добавлением сахара, то Минфин ждет, что по этому поводу скажет Минсельхоз.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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