🙊 ИП на ПСН жалуются, что у них с сальдо ЕНС списали взносы 1% за 2023 год

Об этом, в частности, рассказывает подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги рассказывают, что в программе ФНС – сбой.
О такой же проблеме бухгалтер из Санкт-Петербурга пишет в Telegram-чате ФНС.
ФНС заранее высчитала 1% с потенциального дохода по патенту, провела начисление по сроку 01.07.2024, и тут же — списание в бюджет. Деньги ИП уходят с сальдо в счет будущих фиксированных взносов.
Инспекторы на местах объяснить это явление не могут и кивают на программу.
А как обстоят дела в ЕНС ваших ИП на ПСН?
Комментарии2
Ничего лишнего не начислили и не списали
Может быть в одном случае если бухгалтер подала заявление на зачет, для того чтобы в 2023 году уменьшить стоимость патента....