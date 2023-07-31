🙊 ИП на ПСН жалуются, что у них с сальдо ЕНС списали взносы 1% за 2023 год

Срок уплаты взносов ИП 1% с дохода за 2023 год – 01.07.2024. Но пошли жалобы от ИП на ПСН, которым налоговики уже начислили эти взносы, загнав бизнесменов в долги. Все из-за программного сбоя.

Об этом, в частности, рассказывает подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги рассказывают, что в программе ФНС – сбой.

О такой же проблеме бухгалтер из Санкт-Петербурга пишет в Telegram-чате ФНС.

ФНС заранее высчитала 1% с потенциального дохода по патенту, провела начисление по сроку 01.07.2024, и тут же — списание в бюджет. Деньги ИП уходят с сальдо в счет будущих фиксированных взносов.

Инспекторы на местах объяснить это явление не могут и кивают на программу.

А как обстоят дела в ЕНС ваших ИП на ПСН?