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ЕНП (единый налоговый платеж)

🙊 ИП на ПСН жалуются, что у них с сальдо ЕНС списали взносы 1% за 2023 год

Срок уплаты взносов ИП 1% с дохода за 2023 год – 01.07.2024. Но пошли жалобы от ИП на ПСН, которым налоговики уже начислили эти взносы, загнав бизнесменов в долги. Все из-за программного сбоя.
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Об этом, в частности, рассказывает подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги рассказывают, что в программе ФНС – сбой.

О такой же проблеме бухгалтер из Санкт-Петербурга пишет в Telegram-чате ФНС.

ФНС заранее высчитала 1% с потенциального дохода по патенту, провела начисление по сроку 01.07.2024, и тут же — списание в бюджет. Деньги ИП уходят с сальдо в счет будущих фиксированных взносов.

Инспекторы на местах объяснить это явление не могут и кивают на программу.

А как обстоят дела в ЕНС ваших ИП на ПСН?

Комментарии

2
  • Логотип Джордж
    Джордж 1 час назад

    Ничего лишнего не начислили и не списали

  • Логотип Альтернатива
    Альтернатива 50 минут назад

    Может быть в одном случае если бухгалтер подала заявление на зачет, для того чтобы в 2023 году уменьшить стоимость патента....

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Логотип zakharovmaxim
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