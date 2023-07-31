Официально утвердили акт сверки по ЕНП

ФНС наконец-то утвердила форму акта сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных или признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП (КНД 1160070).

Приказ от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@ опубликован на официальном портале.

Этот документ сейчас уже применяется. Он был доведен письмом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879@.

Теперь акт сверки официально утвержден приказом ФНС.

Также утвердили электронный формат этого документа.

Кстати, недавно изменили правила запроса акта сверки. Запросить его можно за любой период, начиная с 01.01.2023.