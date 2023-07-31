Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

ЕНП (единый налоговый платеж)

Официально утвердили акт сверки по ЕНП

ФНС наконец-то утвердила форму акта сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных или признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП (КНД 1160070).
262

Приказ от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@ опубликован на официальном портале.

Этот документ сейчас уже применяется. Он был доведен письмом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879@.

Теперь акт сверки официально утвержден приказом ФНС.

Также утвердили электронный формат этого документа.

Кстати, недавно изменили правила запроса акта сверки. Запросить его можно за любой период, начиная с 01.01.2023.

Комментарии

3
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 1 час назад

    Это ж надо такой акт сверки нарисовать чтобы в нем ничего понятно не было... 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 1 час назад

      Главный бухгалтер

      люди старались, а Вы....

  • Логотип Джордж
    Джордж 1 час назад

    Бумагу совсем не экономят - вот зачем после пустую строку оставили в конце каждой ячейки.

    Девочки студентки что ли там формы рисуют

    Лет 20 назад помнится декларация по НДС на один листочек убиралась

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип СберРешения
СберРешения
ЕАЭС

Как оптимизировать работу бухгалтерии: экспорт и импорт со странами ЕАЭС

Ведение учета операций ВЭД и валютного контроля — сложный участок бухгалтерии, который требует привлечения специалиста с определенной квалификацией. Труд и опыт такого профессионала — очень ценный ресурс для компании, и стоит он дорого. Но рисковать компании нельзя — ошибки в учете обойдутся еще дороже. Расскажем об особенностях импорта и экспорта со странами ЕАЭС и как можно оптимизировать расходы на ведение учета.

Как оптимизировать работу бухгалтерии: экспорт и импорт со странами ЕАЭС
60
Логотип motaev
motaev
Управление персоналом

Почему важно установить срок выполнения задачи

Что такое срок задачи? Для чего он нужен? Почему без него не обойтись? Ответы необходимы, чтобы уметь грамотно определять этот атрибут задачи, формулировать и идентифицировать её. А также добиваться выполнения.

Почему важно установить срок выполнения задачи
47
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
IT-компании

Отсрочка от осеннего призыва-2023: сроки приема заявок от ИТ-специалистов и нововведения в воинском учете

Минцифры в сообщении напомнило о том, что 24.07.2023 стартовала кампания подачи ИТ-сотрудниками заявлений на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва.

Отсрочка от осеннего призыва-2023: сроки приема заявок от ИТ-специалистов и нововведения в воинском учете
1
89
Логотип zakharovmaxim
zakharovmaxim
Русские офшоры (САР)

Бизнес в «русских офшорах»: особенности переезда в специальные административные районы России

В 2022 году популярность российских специальных административных районов (САР) резко возросла. За это время, по данным Минэкономразвития, 45 международных компаний с российскими корнями подали заявку на получение статуса резидента этих территорий. Давайте разберем особенности переезда компаний в САР.

Бизнес в «русских офшорах»: особенности переезда в специальные административные районы России
62
Логотип Евгений Рябов
Евгений Рябов
Реорганизация компании

Как грамотно продать бизнес — как компанию или как имущественный комплекс? Разбор от бизнес-юриста

Продажа бизнеса в качестве компании или в качестве имущественного комплекса (предприятия) — какой способ лучше, чем они различаются и какие особенности имеют. Разбираем тонкости каждой из сделок в блоге бизнес-юриста.

Как грамотно продать бизнес — как компанию или как имущественный комплекс? Разбор от бизнес-юриста
75
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак

Как рассказать о повышении цены и не потерять клиентов

Повышать цены на свои продукты и услуги всегда страшно. Из-за нового прайса можно потерять доверие клиента, получить негативные отзывы и самое кошмарное — начать зарабатывать меньше. Но поднимать цены приходиться регулярно. Разберём работу с возражениями и тем, как всё анализировать.

Как рассказать о повышении цены и не потерять клиентов
59
Читать еще