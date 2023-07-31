Официально утвердили акт сверки по ЕНП

Приказ от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@ опубликован на официальном портале.
Этот документ сейчас уже применяется. Он был доведен письмом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879@.
Теперь акт сверки официально утвержден приказом ФНС.
Также утвердили электронный формат этого документа.
Кстати, недавно изменили правила запроса акта сверки. Запросить его можно за любой период, начиная с 01.01.2023.
Комментарии3
Это ж надо такой акт сверки нарисовать чтобы в нем ничего понятно не было...
Главный бухгалтер
люди старались, а Вы....
Бумагу совсем не экономят - вот зачем после пустую строку оставили в конце каждой ячейки.
Девочки студентки что ли там формы рисуют
Лет 20 назад помнится декларация по НДС на один листочек убиралась