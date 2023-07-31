В рунете больше нельзя регистрироваться с помощью иностранного e-mail

С 1 декабря зарегистрироваться на отечественных сайтах можно только по номеру телефона, по почте российских сервисов, по ЕБС и через Госуслуги.

Владимир Путин принял закон, который запрещает регистрацию на отечественных сайтах через иностранную электронную почту. Об этом пишет «ТАСС».

С 1 декабря на сайтах, которые предполагают регистрацию и аутентификацию пользователя, будет запрещено регистрироваться через иностранную почту или аккаунты иностранных сервисов, например Google или Apple ID.

Зарегистрироваться на отечественных сайтах будет можно:

по номеру телефона,

через Госуслуги,

по единой биометрической системе (ЕБС)

по электронной почте, которая принадлежит российским сервисам.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2023 года.