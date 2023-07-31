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Интернет и IT

В рунете больше нельзя регистрироваться с помощью иностранного e-mail

С 1 декабря зарегистрироваться на отечественных сайтах можно только по номеру телефона, по почте российских сервисов, по ЕБС и через Госуслуги.
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Владимир Путин принял закон, который запрещает регистрацию на отечественных сайтах через иностранную электронную почту. Об этом пишет «ТАСС».

С 1 декабря на сайтах, которые предполагают регистрацию и аутентификацию пользователя, будет запрещено регистрироваться через иностранную почту или аккаунты иностранных сервисов, например Google или Apple ID.

Зарегистрироваться на отечественных сайтах будет можно:

  • по номеру телефона,

  • через Госуслуги,

  • по единой биометрической системе (ЕБС)

  • по электронной почте, которая принадлежит российским сервисам.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Комментарии

1
  • Логотип Reaver
    Reaver 25 минут назад

    Еще один бессмысленный закон, создающий только неудобства.

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