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Социальный вычет

Соцвычеты по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес можно будет оформить без 3-НДФЛ и без документов

С 2024 года заработают правила для упрощенного социального вычета по НДФЛ.
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Опубликован Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с масштабными поправками в НК РФ.

Речь идет о вычетах по расходам на:

  • лечение;

  • обучение;

  • добровольное медицинское страхование;

  • негосударственное пенсионное обеспечение;

  • добровольное пенсионное страхование;

  • страхование жизни;

  • физкультурно-оздоровительные услуги.

Сведения для вычета будут поступать в ИФНС (с согласия граждан) напрямую от организаций и ИП, оказывающих соответствующие услуги (клиники, вузы, страховые организации и т.д.), при наличии у них технической возможности на такое взаимодействие с ФНС.

Оформить вычет можно будет через личный кабинет на сайте ФНС.

Комментарии

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