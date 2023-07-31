Соцвычеты по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес можно будет оформить без 3-НДФЛ и без документов

Опубликован Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с масштабными поправками в НК РФ.
Речь идет о вычетах по расходам на:
лечение;
обучение;
добровольное медицинское страхование;
негосударственное пенсионное обеспечение;
добровольное пенсионное страхование;
страхование жизни;
физкультурно-оздоровительные услуги.
Сведения для вычета будут поступать в ИФНС (с согласия граждан) напрямую от организаций и ИП, оказывающих соответствующие услуги (клиники, вузы, страховые организации и т.д.), при наличии у них технической возможности на такое взаимодействие с ФНС.
Оформить вычет можно будет через личный кабинет на сайте ФНС.
Комментарии