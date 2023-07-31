Соцвычеты по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес можно будет оформить без 3-НДФЛ и без документов

Как оптимизировать работу бухгалтерии: экспорт и импорт со странами ЕАЭС

Ведение учета операций ВЭД и валютного контроля — сложный участок бухгалтерии, который требует привлечения специалиста с определенной квалификацией. Труд и опыт такого профессионала — очень ценный ресурс для компании, и стоит он дорого. Но рисковать компании нельзя — ошибки в учете обойдутся еще дороже. Расскажем об особенностях импорта и экспорта со странами ЕАЭС и как можно оптимизировать расходы на ведение учета.