Резерв не поднимается на сальдо ЕНС, хотя должен

У ИП одновременно и долг, и переплата на ЕНС.

Жалоба на такую ситуацию поступила от подписчика Telegram-канала ФНС.

Между тем отложенная переплата (резерв) и отрицательное сальдо ЕНС – несовместимы.

Если сальдо по ЕНС станет отрицательным, то резерв расформируют. Деньги должны подняться на ЕНС и уйти в уплату налога, по которому образовался долг.

Но в данном случае этого не произошло. ИП дозвонился до ИФНС, но там ему лишь сообщили, что такое делает программа. Почему – неизвестно.

А у вас бывали случаи одновременного наличия на ЕНС и переплаты, и долга?