Резерв не поднимается на сальдо ЕНС, хотя должен

Жалоба на такую ситуацию поступила от подписчика Telegram-канала ФНС.
Между тем отложенная переплата (резерв) и отрицательное сальдо ЕНС – несовместимы.
Если сальдо по ЕНС станет отрицательным, то резерв расформируют. Деньги должны подняться на ЕНС и уйти в уплату налога, по которому образовался долг.
Но в данном случае этого не произошло. ИП дозвонился до ИФНС, но там ему лишь сообщили, что такое делает программа. Почему – неизвестно.
А у вас бывали случаи одновременного наличия на ЕНС и переплаты, и долга?
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