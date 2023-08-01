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Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Требования из ИФНС: когда они незаконны и что с ними делать. Уже сегодня в 15.00 мск

Многие налогоплательщики сталкивались с незаконными требованиями налоговой, где налоговая требует бизнес предоставить те документы, которые не имеет право запрашивать. Что делать?
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В последнее время налогоплательщикам всё чаще приходят требования от налоговой. Однако не все из требований налоговой являются законными и не всегда надо предоставлять все то, что запросили налоговики. Что относится к незаконным требованиям и как поступать в этом случае, узнаете на вебинаре.

Записаться на вебинар со скидкой за 499 ₽ 1 950 ₽

Основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем, Екатерина Тишакова, расскажет:

  1. Почему налоговая превышает свои полномочия, зачем ей это нужно?

  2. Какой анализ компании делается налоговой перед выездом?

  3. Принцип определения компании к выездной проверке

  4. Незаконные способы налоговой к понуждению уплаты налогов

  5. Как защититься от беззакония?

Ждем вас сегодня в 15:00 мск!

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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