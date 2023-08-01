🎓Вебинар: Требования из ИФНС: когда они незаконны и что с ними делать. Уже сегодня в 15.00 мск

Многие налогоплательщики сталкивались с незаконными требованиями налоговой, где налоговая требует бизнес предоставить те документы, которые не имеет право запрашивать. Что делать?

В последнее время налогоплательщикам всё чаще приходят требования от налоговой. Однако не все из требований налоговой являются законными и не всегда надо предоставлять все то, что запросили налоговики. Что относится к незаконным требованиям и как поступать в этом случае, узнаете на вебинаре.

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