Инвесторы смогли вывести часть заблокированных бумаг из банка в Дубае

Российские инвесторы смогли разблокировать часть активов на инвестиционных счетах в банке Emirates NBD. Об этом пишет «РБК».
Вывести удалось только ценные бумаги американских эмитентов и деньги.
Инвесторы смогут перевести активы в другие депозитарии. В банке ENBD присутствует европейский депозитарий Clearstream, санкционные требования которого нужно соблюдать.
Доступ к европейским бумагам и выплатам по ним до сих пор остается ограниченным.
В апреле 2023 года банк ENBD заблокировал активы российских инвесторов, ограничил вывод денег и свободные сделки с ценными бумагами.
Такое решение было принято под давлением санкций ЕС, которые запрещают оказывать россиянам финансовые услуги и продавать им европейские ценные бумаги.
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