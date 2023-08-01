Инвесторы смогли вывести часть заблокированных бумаг из банка в Дубае

Держатели инвестиционных счетов в ENBD вправе перевести свои активы в другие депозитарии, поскольку банк в Дубае подчиняется санкционным требованиям ЕС и Clearstream.

Российские инвесторы смогли разблокировать часть активов на инвестиционных счетах в банке Emirates NBD. Об этом пишет «РБК».

Вывести удалось только ценные бумаги американских эмитентов и деньги.

Инвесторы смогут перевести активы в другие депозитарии. В банке ENBD присутствует европейский депозитарий Clearstream, санкционные требования которого нужно соблюдать.

Доступ к европейским бумагам и выплатам по ним до сих пор остается ограниченным.

В апреле 2023 года банк ENBD заблокировал активы российских инвесторов, ограничил вывод денег и свободные сделки с ценными бумагами.

Такое решение было принято под давлением санкций ЕС, которые запрещают оказывать россиянам финансовые услуги и продавать им европейские ценные бумаги.