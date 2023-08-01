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Ведение бизнеса

ФАС разрешила Х5 Group купить торговую сеть «Виктория»

Компания будет развиваться в Калининградской области и приобретает магазины «Дешево» и гипермаркет «КЭШ».
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Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство X5 Group о приобретении всего бизнеса ООО «Виктория Балтия» (управляет сетью магазинов «Виктория»). Об этом сказано на сайте ФАС.

Однако сделка пройдет с ограничениями. X5 Group не может купить магазины в Долгопрудном, поскольку там доля рынка компании уже достигает положенных законом 25%.

Также в течение года наценки в магазинах «Виктория» на социально значимые продукты питания не должны превышать 5% от стоимости их приобретения. На остальные категории товаров нельзя поднимать цену больше 10%.

На своем сайте Х5 Group уже заявила о покупке магазинов «Виктория» в Москве, Московской области и в Калининградской области. А также о приобретении торговых точек «Дешево» в Калининградской области и гипермаркета «КЭШ» в Калининграде.

Приобретение магазинов «Виктория» и «Дешево» позволит нам укрепить свои позиции в Калининградской области, а также улучшить логистическое обеспечение наших магазинов в регионе, — сказал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

В результате сделки компания получит 118 магазинов общей площадью 92 тыс. квадратных метров и распределительные центры в Калининградской области размером 14,2 тыс. квадратных метров.

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