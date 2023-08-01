Практикумы для бухгалтера: как курс повышения квалификации, только дешевле! Всего 4990 руб. Акция ограничена по времени, а учиться можно когда угодно

1. «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования»
✔ Разберетесь с базовыми принципами управленческого учета.
✔ Сможете сами составлять все виды управленческих отчетов.
✔ Поймете, как выглядит правильный бюджет компании.
✔ Настроите управленческий учет в 1С.
✔ Узнаете о полезных для управленки функциях Google и Excel и примените знания на практике.
Цена: 4 990 ₽ или от 416 ₽ в месяц — рассрочка без переплаты 🤩.
2. «Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу»
✔ Подробно разбересь в работе с семью ФСБУ, которые уже нужно применять.
✔ Поймете на примерах, как делать проводки, вести учет у разных сторон сделок, решать сложные вопросы учета.
✔ Проверите полученные знания на тестах, а с самым сложным стандартом «Аренда» поработаете в 1С.
✔ Сможете скачать полезные инструкции и напоминалки, которые помогут в учете. Усовершенствуете учетную политику и приведете ее в соответствие с действующим законодательством.
Цена: 4 990 ₽ или от 416 ₽ в месяц — рассрочка без переплаты 🤯.
Комментарии