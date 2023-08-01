Практикумы для бухгалтера: как курс повышения квалификации, только дешевле! Всего 4990 руб. Акция ограничена по времени, а учиться можно когда угодно

Два топовых курса от ведущих экспертов и спикеров «Клерка». Никакой воды — только практические знания, работа в программе 1С, примеры, тесты на проверку и закрепление знаний. Сертификат о прохождении обучения. Особая цена — только для своих: 4990 руб. при единовренменной оплате или в рассрочку без переплаты от 416 руб. в месяц.

✔ Разберетесь с базовыми принципами управленческого учета.

✔ Сможете сами составлять все виды управленческих отчетов.

✔ Поймете, как выглядит правильный бюджет компании.

✔ Настроите управленческий учет в 1С.

✔ Узнаете о полезных для управленки функциях Google и Excel и примените знания на практике.

Цена: 4 990 ₽ или от 416 ₽ в месяц — рассрочка без переплаты 🤩.

✔ Подробно разбересь в работе с семью ФСБУ, которые уже нужно применять.

✔ Поймете на примерах, как делать проводки, вести учет у разных сторон сделок, решать сложные вопросы учета.

✔ Проверите полученные знания на тестах, а с самым сложным стандартом «Аренда» поработаете в 1С.

✔ Сможете скачать полезные инструкции и напоминалки, которые помогут в учете. Усовершенствуете учетную политику и приведете ее в соответствие с действующим законодательством.

Цена: 4 990 ₽ или от 416 ₽ в месяц — рассрочка без переплаты 🤯.