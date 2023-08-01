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Обучение для бухгалтеров

💥Пять уникальных акций августа. Обучение для бухгалтера в любом формате: вебинары, курсы или коллекции. Покупайте выгодно от 399 руб.

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Акция № 1. Управленка для бухгалтеров. Онлайн-курс в 2,5 раза дешевле

💁‍♂️ Онлайн-курс «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования»

Разберетесь с базовыми принципами управленческого учета.

Сможете сами составлять все виды управленческих отчетов.

Поймете, как выглядит правильный бюджет компании.

Настроите управленческий учет в 1С.

Узнаете о полезных для управленки функциях Google и Excel и примените знания на практике.

Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.

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💁‍♂️ Курс повышения квалификации «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу»

Научитесь правильно продвигать продукты компаний с помощью современных технологий.

Узнаете, какприносить бизнесу прибыль и узнаваемость.

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Выдадим официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО — сможете доказать работодателю свой профессионализм.

Цена: 11 900 ₽ вместо 49 900 ₽ (!). Рассрочка без переплаты.

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Акция № 3. Станьте больше чем бухгалтер: обучение по договорной работе (нужно всем)

💁‍♂️ Курс повышения квалификации «Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера»

Научитесь понимать, какие формулировки в договоре приведут к претензиям от налоговиков и контрагентов.

Разберетесь, какие услвия для договора существенны, и чем грозит их отсутствие.

Сможете сами составлять грамотно составлять и проверять договоры.

Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Цена:4 990 ₽ вместо 18 890 ₽ . Рассрочка без переплаты.

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Акция № 4. Топовая информация про сальдо ЕНС

💻 Запись хитового вебинара «Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным».

Что узнаете из часовой лекции от известного московского налогового консультанта и адвоката Екатерины Болдиновой:

  • порядок формирования сальдо ЕНС;

  • практические проблемы при проведении сверок с налоговыми органами;

  • поведение налогоплательщика в случае, если сальдо ЕНС сформировано некорректно;

  • порядок распоряжения положительным сальдо ЕНС;

  • разницу между зарезервированной суммой и сальдо ЕНС;

  • механизм возврата зарезервированной суммы на ЕНС;

  • порядок оспаривания сальдо ЕНС.

Всего 399 руб. Прежняя цена — 1 950 руб.

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🤖 Акция № 5. Коллекция вебинаров «Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет»

В коллекцию входят три вебинара:

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Комментарии

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