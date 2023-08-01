💥Пять уникальных акций августа. Обучение для бухгалтера в любом формате: вебинары, курсы или коллекции. Покупайте выгодно от 399 руб.

Акция № 1. Управленка для бухгалтеров. Онлайн-курс в 2,5 раза дешевле
💁♂️ Онлайн-курс «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования»
✔ Разберетесь с базовыми принципами управленческого учета.
✔ Сможете сами составлять все виды управленческих отчетов.
✔ Поймете, как выглядит правильный бюджет компании.
✔ Настроите управленческий учет в 1С.
✔ Узнаете о полезных для управленки функциях Google и Excel и примените знания на практике.
Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.
Цена: 4 990 ₽ вместо 11 499 ₽ . Рассрочка без переплаты.
Акция № 2. Освойте денежную профессию за минимальную цену
💁♂️ Курс повышения квалификации «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу»
✔ Научитесь правильно продвигать продукты компаний с помощью современных технологий.
✔ Узнаете, какприносить бизнесу прибыль и узнаваемость.
✔ Сможете сами анализировать гипотезы, следить за метриками и настраивать рекламу.
Выдадим официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО — сможете доказать работодателю свой профессионализм.
Цена: 11 900 ₽ вместо 49 900 ₽ (!). Рассрочка без переплаты.
Акция № 3. Станьте больше чем бухгалтер: обучение по договорной работе (нужно всем)
💁♂️ Курс повышения квалификации «Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера»
✔ Научитесь понимать, какие формулировки в договоре приведут к претензиям от налоговиков и контрагентов.
✔ Разберетесь, какие услвия для договора существенны, и чем грозит их отсутствие.
✔ Сможете сами составлять грамотно составлять и проверять договоры.
Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.
Цена:4 990 ₽ вместо 18 890 ₽ . Рассрочка без переплаты.
Акция № 4. Топовая информация про сальдо ЕНС
💻 Запись хитового вебинара «Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным».
Что узнаете из часовой лекции от известного московского налогового консультанта и адвоката Екатерины Болдиновой:
порядок формирования сальдо ЕНС;
практические проблемы при проведении сверок с налоговыми органами;
поведение налогоплательщика в случае, если сальдо ЕНС сформировано некорректно;
порядок распоряжения положительным сальдо ЕНС;
разницу между зарезервированной суммой и сальдо ЕНС;
механизм возврата зарезервированной суммы на ЕНС;
порядок оспаривания сальдо ЕНС.
Всего 399 руб. Прежняя цена — 1 950 руб.
🤖 Акция № 5. Коллекция вебинаров «Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет»
В коллекцию входят три вебинара:
Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум
Новое в больничных и НДФЛ
Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс
Всего 699 руб. Прежняя цена — 5 850 руб.
Комментарии