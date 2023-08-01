💥Пять уникальных акций августа. Обучение для бухгалтера в любом формате: вебинары, курсы или коллекции. Покупайте выгодно от 399 руб.

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✔ Научитесь понимать, какие формулировки в договоре приведут к претензиям от налоговиков и контрагентов.

✔ Разберетесь, какие услвия для договора существенны, и чем грозит их отсутствие.

✔ Сможете сами составлять грамотно составлять и проверять договоры.

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Акция № 4. Топовая информация про сальдо ЕНС

💻 Запись хитового вебинара «Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным».

Что узнаете из часовой лекции от известного московского налогового консультанта и адвоката Екатерины Болдиновой:

порядок формирования сальдо ЕНС;

практические проблемы при проведении сверок с налоговыми органами;

поведение налогоплательщика в случае, если сальдо ЕНС сформировано некорректно;

порядок распоряжения положительным сальдо ЕНС;

разницу между зарезервированной суммой и сальдо ЕНС;

механизм возврата зарезервированной суммы на ЕНС;

порядок оспаривания сальдо ЕНС.

Всего 399 руб. Прежняя цена — 1 950 руб.

В коллекцию входят три вебинара:

Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум

Новое в больничных и НДФЛ

Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс

Всего 699 руб. Прежняя цена — 5 850 руб.