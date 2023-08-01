МТС Банк отменил комиссию за переводы в Казахстан

МТС Банк теперь проводит денежные переводы в Казахстан без банковской комиссии. Об этом сказано в телеграм-канале банка.
Также кредитная организация увеличила лимит одного перевода. Теперь максимально можно отправить 89 тыс. рублей.
Переводы без комиссии в банке можно отправить в Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Турцию и Китай.
Чтобы отправить деньги, нужно в приложении МТС Банка перейти в раздел Платежи — Переводы в СНГ.
Затем выбрать платежную систему, ввести номер телефона, карты или счета получателя, а также указать нужную сумму.
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