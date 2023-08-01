МТС Банк отменил комиссию за переводы в Казахстан

Теперь за один раз без комиссии можно отправить 89 тысяч рублей.

МТС Банк теперь проводит денежные переводы в Казахстан без банковской комиссии. Об этом сказано в телеграм-канале банка.

Также кредитная организация увеличила лимит одного перевода. Теперь максимально можно отправить 89 тыс. рублей.

Переводы без комиссии в банке можно отправить в Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Турцию и Китай.

Чтобы отправить деньги, нужно в приложении МТС Банка перейти в раздел Платежи — Переводы в СНГ.

Затем выбрать платежную систему, ввести номер телефона, карты или счета получателя, а также указать нужную сумму.