🕟 Налоговики списывают деньги с ЕНС утром, а оплату зачисляют вечером. Из-за этого идут проблемы с резервом

Для операций на ЕНС важны не только дни, но и часы, минуты, секунды.

Своей проблемой на эту тему поделилась участница нашего форума.

ИП зарезервировал фиксированные взносы, в том числе 1% за 2023 год.

28 июля по уведомлению происходит начисление НДФЛ и страховых взносов за работников. В этот же день ИП платит эти суммы.

Казалось бы, денег на ЕНС хватает для уплаты НДФЛ+взносы, ведь платежка ушла и более того, эта уплата отражена на ЕНС. Но не тут-то было.

Налоговики сначала проводят начисление, потом их программа, не видя денег на сальдо ЕНС, изымает средства с резерва, переводит их на ЕНС и оттуда списывает в бюджет. Сразу же вслед за этой операцией идет отражение уплаты. И все это происходит в один день.

И в данном случае от перестановки мест слагаемых результат будет отличаться.

Теперь после таких манипуляций зарезервированные суммы разрезервировались. В итоге у ИП вместо отложенной переплаты образовалось сальдо ЕНС. Но в планах ИП было держать деньги в резерве.

Если бы программа ФНС сначала отразила уплату, а уже потом стала списывать деньги в бюджет, то таких проблем с резервом не возникло бы.

Отсюда коллеги делают вывод, что наиболее безопасно – оплачивать налоги накануне списания, то есть, 27 числа.