Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

ЕНП (единый налоговый платеж)

🕟 Налоговики списывают деньги с ЕНС утром, а оплату зачисляют вечером. Из-за этого идут проблемы с резервом

Для операций на ЕНС важны не только дни, но и часы, минуты, секунды.
159

Своей проблемой на эту тему поделилась участница нашего форума.

ИП зарезервировал фиксированные взносы, в том числе 1% за 2023 год.

28 июля по уведомлению происходит начисление НДФЛ и страховых взносов за работников. В этот же день ИП платит эти суммы.

Казалось бы, денег на ЕНС хватает для уплаты НДФЛ+взносы, ведь платежка ушла и более того, эта уплата отражена на ЕНС. Но не тут-то было.

Налоговики сначала проводят начисление, потом их программа, не видя денег на сальдо ЕНС, изымает средства с резерва, переводит их на ЕНС и оттуда списывает в бюджет. Сразу же вслед за этой операцией идет отражение уплаты. И все это происходит в один день.

И в данном случае от перестановки мест слагаемых результат будет отличаться.

Теперь после таких манипуляций зарезервированные суммы разрезервировались. В итоге у ИП вместо отложенной переплаты образовалось сальдо ЕНС. Но в планах ИП было держать деньги в резерве.

Если бы программа ФНС сначала отразила уплату, а уже потом стала списывать деньги в бюджет, то таких проблем с резервом не возникло бы.

Отсюда коллеги делают вывод, что наиболее безопасно – оплачивать налоги накануне списания, то есть, 27 числа.

Комментарии

3
  • Логотип Джордж
    Джордж 58 минут назад

    Как думаете смогут налоговики до конца года все такие проблемы выявить и решить?

    • Логотип Ольга Буряк
      Ольга Буряк 36 минут назад

      а кто сказал что это для них проблема?)))

  • Логотип Джордж
    Джордж 58 минут назад

    Этот комментарий удален.

  • Логотип бух2007
    бух2007
    53 минуты назад

    по идее, списание они должны проводить в 23:59:59.

    Это как в 1С - 1 секунда разницы, и пошла ненужные проводки 60.01-60.02, 62.02-62.01

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.

Лето — время скидок. Шопинг может быть не только в магазине одежды. Устраиваем распродажу лучших продуктов для бухгалтера. Всё, что вам так необходимо в работе, по невероятно низким ценам.

Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.
54
Логотип igotosochi
igotosochi

Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении

Вот и первые ростки новой ключевой ставки ЦБ всходят, а именно новые выпуски облигаций. ВСК — крайне серьёзный эмитент, входящий в группу Global Ports, с высоким рейтингом и отличной для эмитентов с таким рейтингом доходностью. Вот и посмотрим, что там внутри ВСК и всей Группы компаний.

Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении
44
Логотип Фискалам.нет
Фискалам.нет

Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор (часть 5: как отвечать на каверзные вопросы и защищаться от обвинений налоговиков)

Как налоговики пытаются обвинять свидетелей при проведении допросов (с конкретными примерами формулировок). Аргументы для защиты налогоплательщика.

Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор (часть 5: как отвечать на каверзные вопросы и защищаться от обвинений налоговиков)
351
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

214
Логотип ХановЗащитникБизнеса
ХановЗащитникБизнеса

7 типичных нарушений налоговых инспекторов при выездной налоговой проверке

В этой статье изложен правовой анализ существенных нарушений, допущенных налоговыми инспекторами при проведении выездной налоговой проверки (далее ВНП или Проверка) в ИФНС №18 по г.Москве.

212
Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023 г.

Самый нелюбимый месяц лета остался лишь в воспоминаниях, теперь бухгалтеры наконец-то могут отдохнуть (хотели бы мы сказать), но теперь они рассчитывают отпускные.

Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023 г.
127
Логотип bessonovgroup
bessonovgroup

БанкроствоNEWS: В законе о банкротстве закрепили механизм, защищающий граждан на случай оспаривания сделки по покупке жилья у банкрота

Рассмотренные нормы вступили в силу 24 июля 2023 г. При этом они могут быть применены и в случае, когда арбитражный суд уже признал сделку купли-продажи недействительной, но деньги, вырученные от продажи жилого помещения, еще не были перечислены в конкурсную массу.

93
Читать еще