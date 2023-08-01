🕟 Налоговики списывают деньги с ЕНС утром, а оплату зачисляют вечером. Из-за этого идут проблемы с резервом

Своей проблемой на эту тему поделилась участница нашего форума.
ИП зарезервировал фиксированные взносы, в том числе 1% за 2023 год.
28 июля по уведомлению происходит начисление НДФЛ и страховых взносов за работников. В этот же день ИП платит эти суммы.
Казалось бы, денег на ЕНС хватает для уплаты НДФЛ+взносы, ведь платежка ушла и более того, эта уплата отражена на ЕНС. Но не тут-то было.
Налоговики сначала проводят начисление, потом их программа, не видя денег на сальдо ЕНС, изымает средства с резерва, переводит их на ЕНС и оттуда списывает в бюджет. Сразу же вслед за этой операцией идет отражение уплаты. И все это происходит в один день.
И в данном случае от перестановки мест слагаемых результат будет отличаться.
Теперь после таких манипуляций зарезервированные суммы разрезервировались. В итоге у ИП вместо отложенной переплаты образовалось сальдо ЕНС. Но в планах ИП было держать деньги в резерве.
Если бы программа ФНС сначала отразила уплату, а уже потом стала списывать деньги в бюджет, то таких проблем с резервом не возникло бы.
Отсюда коллеги делают вывод, что наиболее безопасно – оплачивать налоги накануне списания, то есть, 27 числа.
Комментарии3
Как думаете смогут налоговики до конца года все такие проблемы выявить и решить?
а кто сказал что это для них проблема?)))
Этот комментарий удален.
по идее, списание они должны проводить в 23:59:59.
Это как в 1С - 1 секунда разницы, и пошла ненужные проводки 60.01-60.02, 62.02-62.01