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Личные финансы

38% россиян на всякий случай соблюдают денежные приметы

Многие стараются не свистеть в доме и не выбрасывать вечером мусор, чтобы не спугнуть финансовое благополучие. А кто-то носит с собой талисманы и выращивает денежные растения.
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Большинство опрошенных (46%) соблюдают главную денежную примету — не свистеть в помещении, иначе не будет денег. Также они не выкидывают мусор по вечерам. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

17% россиян бесспорно верят в приметы, которые приносят деньги. 38% не верят, но все равно соблюдают их на всякий случай.

Каждый четвертый никогда не берет взаймы и не одалживает деньги вечером. 24% считают, что бумажная купюра в кошельке привлечет финансовое благополучие.

Столько же (24%) верят в то, что денежные талисманы работают. 22% не тратят зарплату сразу после получения. Это нужно, чтобы деньги привыкли к своему владельцу и не захотели от него уходить.

Каждый пятый выращивает дома денежное дерево, 19% не ставят сумку на пол, а 15% не передают купюры из рук в руки.

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Комментарии

17
  • Логотип IriEro
    IriEro 30 минут назад

    Ирина

    А признайтесь, у кого для привлечения удачи и денег красные труселя на люстре висят?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 20 минут назад

      Главный бухгалтер

      меня запишите: у меня на люстре ничего не висит! и труселя в подвешенном состоянии бывают очень не продолжительное время - только когда сохнут после стирки. да и то , не на люстре, а на  верёвочке для белья 

      ПыСы. Да и красных у меня нету!

      • Логотип IriEro
        IriEro 17 минут назад

        Ирина

        Значит, Вас -  вычёркиваем!

      • Логотип Мирам
        Мирам 14 минут назад

        Да и красных у меня нету!

        не комсомолец? 😂

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 12 минут назад

          Главный бухгалтер

          не комсомолец? 😂

          не был, не состоял, не привлекался

    • Логотип Мирам
      Мирам 10 минут назад

      А признайтесь, у кого для привлечения удачи и денег красные труселя на люстре висят?

      труселя -нет. другая часть гардероба как то разово на люстру попала. это считается?

      • Логотип IriEro
        IriEro 9 минут назад

        Ирина

        А фиг его знает

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 7 минут назад

        Главный бухгалтер

        труселя -нет. другая часть гардероба как то разово на люстру попала. это считается?

        а припомните-ка.... У Вас после того случая деньги появились?

        • Логотип Мирам
          Мирам 6 минут назад

          а припомните-ка.... У Вас после того случая деньги появились?

          на что намёк?

          • Логотип Arhimed0
            Arhimed0 3 минуты назад

            Главный бухгалтер

            на что намёк?

            Вы во всём ищете какие-то подозрения! Просто вопрос, для проверки примет.

            Вдруг бы Вы сказали, что действительно появились!

            Можно было бы сделать определённые выводы и периодически повторять процедуру.

            А вдруг правда работает?

            • Логотип Мирам
              Мирам 1 минуту назад

              Вы во всём ищете какие-то подозрения!

              кто сказал?

              Можно было бы сделать определённые выводы и периодически повторять процедуру.

              боже упаси.....

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 22 минуты назад

    Главный бухгалтер

    22% не тратят зарплату сразу после получения.

    это разве ПРИМЕТА ?

    Это нужно, чтобы деньги привыкли к своему владельцу и не захотели от него уходить.

    ужас какой.... А я-то всегда считал, что это элементарное "рациональное расходование средств".

    А оно вон чё оказывается!...

    19% не ставят сумку на пол,

    а куда ж её деть-то, если приспичило ?  в воздух подбрасывать?

    а 15% не передают купюры из рук в руки.

    ваще бред какой-то... Они всегда , если нужно за что-то рассчитаться, с тарелочкой ходят?

    • Логотип IriEro
      IriEro 12 минут назад

      Ирина

      Это для нормального человека бред, а для тридцати восьми процентов опрошенных - единственная надежда на финансовый успех и стабильность.

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 9 минут назад

        Главный бухгалтер

        Это для нормального человека бред,

        Спасибо тебе, добрый человек!

        а то ж мине фсё время только ругают со фсех сторон. Кстати, и за то что сразу не бегу фсё тратить подчистую - тоже.

  • Логотип LIrina-1973
    LIrina-1973 18 минут назад

    – В полнолуние надо показать денежку луне и сказать: «Месяц, дружочек, наполни кошелёчек!»

    – Министр финансов, вы закончили доклад?

    (с)

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 16 минут назад

      Главный бухгалтер

      – В полнолуние надо показать денежку луне и сказать: «Месяц, дружочек, наполни кошелёчек!»

      тут-то тебя под луной и грохнут! 

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 14 минут назад

    Ирина

    У меня одна единственная денежная примета - если зачесалась левая рука, быть поступлению денег. Можно смеяться, но блин, работает на все 100. Ещё не разу не подводила.😂 

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