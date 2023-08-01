38% россиян на всякий случай соблюдают денежные приметы

Большинство опрошенных (46%) соблюдают главную денежную примету — не свистеть в помещении, иначе не будет денег. Также они не выкидывают мусор по вечерам. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».
17% россиян бесспорно верят в приметы, которые приносят деньги. 38% не верят, но все равно соблюдают их на всякий случай.
Каждый четвертый никогда не берет взаймы и не одалживает деньги вечером. 24% считают, что бумажная купюра в кошельке привлечет финансовое благополучие.
Столько же (24%) верят в то, что денежные талисманы работают. 22% не тратят зарплату сразу после получения. Это нужно, чтобы деньги привыкли к своему владельцу и не захотели от него уходить.
Каждый пятый выращивает дома денежное дерево, 19% не ставят сумку на пол, а 15% не передают купюры из рук в руки.
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Комментарии17
Ирина
А признайтесь, у кого для привлечения удачи и денег красные труселя на люстре висят?
Главный бухгалтер
меня запишите: у меня на люстре ничего не висит! и труселя в подвешенном состоянии бывают очень не продолжительное время - только когда сохнут после стирки. да и то , не на люстре, а на верёвочке для белья
ПыСы. Да и красных у меня нету!
Ирина
Значит, Вас - вычёркиваем!
не комсомолец? 😂
Главный бухгалтер
не был, не состоял, не привлекался
труселя -нет. другая часть гардероба как то разово на люстру попала. это считается?
Ирина
А фиг его знает
Главный бухгалтер
а припомните-ка.... У Вас после того случая деньги появились?
на что намёк?
Главный бухгалтер
Вы во всём ищете какие-то подозрения! Просто вопрос, для проверки примет.
Вдруг бы Вы сказали, что действительно появились!
Можно было бы сделать определённые выводы и периодически повторять процедуру.
А вдруг правда работает?
кто сказал?
боже упаси.....
Главный бухгалтер
это разве ПРИМЕТА ?
ужас какой.... А я-то всегда считал, что это элементарное "рациональное расходование средств".
А оно вон чё оказывается!...
а куда ж её деть-то, если приспичило ? в воздух подбрасывать?
ваще бред какой-то... Они всегда , если нужно за что-то рассчитаться, с тарелочкой ходят?
Ирина
Это для нормального человека бред, а для тридцати восьми процентов опрошенных - единственная надежда на финансовый успех и стабильность.
Главный бухгалтер
Спасибо тебе, добрый человек!
а то ж мине фсё время только ругают со фсех сторон. Кстати, и за то что сразу не бегу фсё тратить подчистую - тоже.
– В полнолуние надо показать денежку луне и сказать: «Месяц, дружочек, наполни кошелёчек!»
– Министр финансов, вы закончили доклад?
(с)
Главный бухгалтер
тут-то тебя под луной и грохнут!
Ирина
У меня одна единственная денежная примета - если зачесалась левая рука, быть поступлению денег. Можно смеяться, но блин, работает на все 100. Ещё не разу не подводила.😂