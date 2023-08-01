38% россиян на всякий случай соблюдают денежные приметы

Многие стараются не свистеть в доме и не выбрасывать вечером мусор, чтобы не спугнуть финансовое благополучие. А кто-то носит с собой талисманы и выращивает денежные растения.

Большинство опрошенных (46%) соблюдают главную денежную примету — не свистеть в помещении, иначе не будет денег. Также они не выкидывают мусор по вечерам. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

17% россиян бесспорно верят в приметы, которые приносят деньги. 38% не верят, но все равно соблюдают их на всякий случай.

Каждый четвертый никогда не берет взаймы и не одалживает деньги вечером. 24% считают, что бумажная купюра в кошельке привлечет финансовое благополучие.

Столько же (24%) верят в то, что денежные талисманы работают. 22% не тратят зарплату сразу после получения. Это нужно, чтобы деньги привыкли к своему владельцу и не захотели от него уходить.

Каждый пятый выращивает дома денежное дерево, 19% не ставят сумку на пол, а 15% не передают купюры из рук в руки.

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