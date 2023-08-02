👨‍🏫 Вебинар: Все важные изменения в работе с ЕНС. 24 августа в 11.00 мск

Разберемся во всех нововведениях с одним из самых известных налоговых лекторов страны Надеждой Самковой.

Недавно внесены изменения в НК РФ, меняющие порядок администрирования ЕНС и устанавливающие особенности уплаты НДФЛ.

Поправки в НК РФ затронули последовательность списания средств с ЕНС в счет исполнения совокупной налоговой обязанности. А также у многих налогоплательщиков возникли вопросы по формированию сальдо ЕНС, а также что учесть во второй половине года.

Один из ведущих лекторов России по теме налогообложения, изменений в НК Надежда Самкова разберет:

Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года. Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов. Вопросы по сальдо ЕНС. Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ. Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.

Ждем вас на вебинаре12 сентября в 10.00 мск.