👨‍🏫 Вебинар: Все важные изменения в работе с ЕНС. 24 августа в 11.00 мск

Недавно внесены изменения в НК РФ, меняющие порядок администрирования ЕНС и устанавливающие особенности уплаты НДФЛ.
Поправки в НК РФ затронули последовательность списания средств с ЕНС в счет исполнения совокупной налоговой обязанности. А также у многих налогоплательщиков возникли вопросы по формированию сальдо ЕНС, а также что учесть во второй половине года.
Один из ведущих лекторов России по теме налогообложения, изменений в НК Надежда Самкова разберет:
Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года.
Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов.
Вопросы по сальдо ЕНС.
Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ.
Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.
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