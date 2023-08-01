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Повышение квалификации для бухгалтеров

Вы хотели и мы сделали! Только до 7 августа лучшие курсы повышения квалификации дешеле в 4-5 раз! 😍

Успейте купить курсы до старта нового потока обучения. Мы выбрали одни из самых востребованных и практически-полезных курсов повышения квалификации для бухгалтера.
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Курс повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов»

Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

После прохождения курса:

  • Забудете о проблемах с НДС.

  • Сможетет работать с НДС в любых ситуациях. Научитесь правильно считать налогооблагаемую базу.

  • Разберетсь в текущих изменениех по налогу и с порядком их применения на практике.

  • Сможете восстанавливать НДС без ошибок, сдавать декалрации и заполнять документы без штрафов.

  • Получите удостоверение на 120 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Вы можете смотреть видео, скачивать лекции, пользоваться практическими материалами и таблицами.

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Курс повышения квалификации «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма»

Цена: 6 499 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

После прохождения курса сможете масштабировать бизнес, открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц.

Научитесь:

  • Искать клиентов.

  • Поднимать чек.

  • Грамотно проводить переговоры и составлять договоры для безопасной работы.

  • Получите удостоверение на 72 ак. часа. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.

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Курс повышения квалификации «Кадровая оптимизация: сокращение расходов на ФОТ, работа с СМЗ, безопасное увольнение»

Цена: 3 999 ₽ вместо 18 900 ₽.

Срок действия акции: до 06 августа 2023 года включительно.

Старт потока: 7 августа.

После прохождения курса вы сможете

  • Грамотно и без рисков оптимизировать расходы на ФОТ.

  • Правильно увольнять / сокращать персонал.

  • Работать с внештатными исполнителями.

  • Получите удостоверение на 72 ак. часа. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Вы можете использовать практические материалы курса, смотреть и скачивать лекции.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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