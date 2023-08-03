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Налоги, взносы, пошлины

Люди предлагают через личный кабинет на сайте ФНС собирать добровольные налоги

Люди готовы платить дополнительные добровольные налоги, но с гарантией, что деньги уйдут на конкретные цели, а не будут использованы мошенниками.
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Предложение размесил на сайте РОИ инициативный гражданин.

Он предлагает создать в личном кабинете налогоплательщика раздел единоразовые добровольные (необязательные) налоги.

Список такой:

  • налог на помощь онкобольным детям;

  • налог на выдачу государством квартир отслужившим в армии;

  • налог на оказание помощи в чрезвычайной ситуации.

При этом активный гражданин предлагает раскрывать в ЛК информацию о том, сколько всего денег собрано и как и куда они потрачены.

А вы готовы платить добровольные налоги?

Комментарии

6
  • Логотип Джордж
    Джордж 29 минут назад

    Только это не налоги а взносы получаются

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 19 минут назад

    Главный бухгалтер

    но с гарантией, что деньги уйдут на конкретные цели, а не будут использованы мошенниками.

    вы этот вопрос проработайте сначала на обязательных налогах, тех которые уже много лет собираются!

    • Логотип Джордж
      Джордж 18 минут назад

      В том и суть налогов - что они НЕ идут на конкретные цели

  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 9 минут назад

    Предложение размесил на сайте РОИ инициативный гражданин.

    А это не тот же гражданин, который предложил налог на сверхприбыль?

    Для меня ФНС - это последнее место, куда я буду отправлять хоть копейку добровольно. Если хочется поучаствовать в благотворительности, то есть много НКО - как говорится, Гугл зачеркнуто Яндекс в помощь.

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 9 минут назад

    Предложение размесил на сайте РОИ инициативный гражданин.

    А как называется этот инициативный гражданин? У него фамилия и имя есть?

    В качестве практического результата им было указано следующее:

    Таким образом эти деньги не уедут за рубеж, не будут спонсировать левые сферы, будут контролироваться госорганом, что значит более ответственно.

    Интересно, откуда берутся такие сказочные юмористы?

  • Логотип Astrasol
    Astrasol 3 минуты назад

    государству нам добровольно платить налог,  надеясь, чтобы оно добросовестно его распределило туда, куда напишет на каком-то сайте?)))ха.ха.ха.

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