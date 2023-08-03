Люди предлагают через личный кабинет на сайте ФНС собирать добровольные налоги

Предложение размесил на сайте РОИ инициативный гражданин.
Он предлагает создать в личном кабинете налогоплательщика раздел единоразовые добровольные (необязательные) налоги.
Список такой:
налог на помощь онкобольным детям;
налог на выдачу государством квартир отслужившим в армии;
налог на оказание помощи в чрезвычайной ситуации.
При этом активный гражданин предлагает раскрывать в ЛК информацию о том, сколько всего денег собрано и как и куда они потрачены.
А вы готовы платить добровольные налоги?
Комментарии6
Только это не налоги а взносы получаются
Главный бухгалтер
вы этот вопрос проработайте сначала на обязательных налогах, тех которые уже много лет собираются!
В том и суть налогов - что они НЕ идут на конкретные цели
А это не тот же гражданин, который предложил налог на сверхприбыль?
Для меня ФНС - это последнее место, куда я буду отправлять хоть копейку добровольно. Если хочется поучаствовать в благотворительности, то есть много НКО - как говорится, Гугл зачеркнуто Яндекс в помощь.
А как называется этот инициативный гражданин? У него фамилия и имя есть?
В качестве практического результата им было указано следующее:
Интересно, откуда берутся такие сказочные юмористы?
государству нам добровольно платить налог, надеясь, чтобы оно добросовестно его распределило туда, куда напишет на каком-то сайте?)))ха.ха.ха.