Люди предлагают через личный кабинет на сайте ФНС собирать добровольные налоги

Цифровой рубль. Финальная версия. Как изменится ваша жизнь

24 июля был подписан ряд законов, которые, как ожидается, вы увидите в статье 27 июля. На самом деле я не знаю точного количества законов, которые Путин якобы подписал. Я обнаружил 63 новых закона в системе «Консультант плюс», и это без постановлений правительства и других документов.