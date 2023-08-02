В магазинах X5 Group можно расплатиться улыбкой на кассах самообслуживания

Сервис оплаты покупок по лицу будет работать более чем в 4 тысячах магазинов.

X5 Group вместе со «Сбером» наладили сервис оплаты покупок по биометрии. Решение будет установлено в 4,1 тыс. магазинах на 15 тыс. касс. Об этом пишет «ТАСС».

В марте 2021 года в сети «Перекресток» был запущен пилотный проект по оплате покупок с помощью биометрии. Сейчас применить такую оплату можно в 650 супермаркетах «Перекресток» и в 3,45 тыс. магазинах «Пятерочка.

Проект реализован на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и Сбера. Система работает на основе отечественного программного обеспечения и собственных касс Х5 российской сборки, — сказано в сообщении компании.

Чтобы заплатить с помощью биометрии нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» подключить сервис распознавания по лицу, выбрать платежную карту и назначить код безопасности.

После чего на кассе самообслуживания можно выбрать способ «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру.