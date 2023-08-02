За недостоверные данные в ЕГРЮЛ компанию могут исключить из этого реестра

У налоговиков есть право проверять достоверность сведений включаемых, а также включенных в ЕГРЮЛ.

Проверку проводят такими способами:

изучают документы и сведения, в том числе, возражения заинтересованных лиц, а также документы и пояснения, представленные компанией;

получают объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки;

получают справки и сведения по вопросам, возникающим при проведении проверки;

проводят осмотр объектов недвижимости;

привлекают специалиста или эксперта для участия в проведении проверки.

Если обнаружили недостоверность включаемых в ЕГРЮЛ сведений, то принимают решение об отказе в госрегистрации.

Если обнаружили недостоверность включенных в ЕГРЮЛ сведений, то высылают уведомление о необходимости представления достоверных сведений.

Если через 30 дней компания не уточнила сведения, то а ЕГРЮЛ вносят запись о недостоверности.

Через 6 месяцев после такой записи компанию могут исключить из ЕГРЮЛ.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 26.07.2023 № КВ-19-14/220@.