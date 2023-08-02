Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Регистрация и ликвидация бизнеса

За недостоверные данные в ЕГРЮЛ компанию могут исключить из этого реестра

У налоговиков есть право проверять достоверность сведений включаемых, а также включенных в ЕГРЮЛ.
30

Проверку проводят такими способами:

  • изучают документы и сведения, в том числе, возражения заинтересованных лиц, а также документы и пояснения, представленные компанией;

  • получают объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки;

  • получают справки и сведения по вопросам, возникающим при проведении проверки;

  • проводят осмотр объектов недвижимости;

  • привлекают специалиста или эксперта для участия в проведении проверки.

Если обнаружили недостоверность включаемых в ЕГРЮЛ сведений, то принимают решение об отказе в госрегистрации.

Если обнаружили недостоверность включенных в ЕГРЮЛ сведений, то высылают уведомление о необходимости представления достоверных сведений.

Если через 30 дней компания не уточнила сведения, то а ЕГРЮЛ вносят запись о недостоверности.

Через 6 месяцев после такой записи компанию могут исключить из ЕГРЮЛ.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 26.07.2023 № КВ-19-14/220@.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Самозанятые

    Документооборот с самозанятым: договор, чек, акт и счёт на работы/услуги самозанятого

    Если документы при сотрудничестве с самозанятым составлены грамотно, это позволит снизить риск возникновения претензий со стороны налоговой. Разберем, какие документы нужно оформить при сотрудничестве с исполнителем на НПД и как их составить правильно.

    Документооборот с самозанятым: договор, чек, акт и счёт на работы/услуги самозанятого
    358
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    159
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Чеки

    Кассовый чек и БСО: требования и обязательные реквизиты

    В России согласно требованиям 54-ФЗ в кассовом чеке должна быть информация о товаре и продавце, фискальные данные, передаваемые в налоговую, и другие сведения. Расскажем о том, чем отличаются кассовые чеки и БСО, какие требования к ним предъявляет законодательство и как избежать штрафов из-за ошибок.

    Кассовый чек и БСО: требования и обязательные реквизиты
    236
    Логотип MCC Group
    MCC Group

    Гражданство Болгарии. Как получить в 2023 году

    Болгария является частью Европейского союза, и, как следствие, ее граждане могут свободно перемещаться и работать в странах Европейского союза, что делает болгарское гражданство особенно привлекательным.

    Гражданство Болгарии. Как получить в 2023 году
    153
    Логотип Projecto.pro
    Projecto.pro
    Менеджмент

    Интегрированные системы управления: необходимость или выбор

    В глобализированном мире бизнеса интегрированные системы управления (ИСУ) становятся все более значимыми. Их основная цель — создать сбалансированную, эффективную и функциональную систему, которая объединяет различные аспекты бизнеса в единое целое.

    Интегрированные системы управления: необходимость или выбор
    54
    Читать еще