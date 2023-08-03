Появилось приложение, в котором можно завести виртуальную карту турецкой платежной системы

Виртуальную карту можно пополнить через СБП на сумму до 850 тысяч рублей в месяц. Для оформления понадобится цифровой скан загранпаспорта.

В AppStore и Google Play появилось приложение Letim, которое позволяет жителям РФ открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy. Об этом пишет «Коммерсант».

С помощью виртуальной карты можно оплачивать покупки и снимать деньги в банкоматах Турции по QR-коду.

Счет такой карты пополняется через систему быстрых платежей (СБП). Максимально можно внести 250 тыс. лир в месяц или около 850 тыс. рублей.

Остатки с карты можно перевести на счет в российских банках.

Чтобы пройти регистрацию в приложении нужен цифровой скан загранпаспорта.