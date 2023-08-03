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Банки

Хакеры взломали социальные сети банка «Уралсиб»

Мошенники разместили фейковые посты с информацией про акцию с 1win. Банк рекомендует всем, кто перешел по фишинговым ссылкам, заблокировать банковскую карту.
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Злоумышленники получили несанкционированный доступ к аккаунтам банка «Уралсиб» в социальных сетях и опубликовали на страничках посты с фишинговыми ссылками. Об этом сказано в телеграм-канале банка.

Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать, — говорится в сообщении.

Сотрудники банка рекомендуют пользователям как можно быстрее заблокировать карту, поскольку мошенники могут в любой момент снять с нее все деньги.

Это можно сделать через «Уралсиб Онлайн», по телефону горячей линии и в отделении банка. Для блокировки не забудьте взять с собой паспорт.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип 1CVDGB
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