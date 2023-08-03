Власти хотят вернуть штрафы за превышение средней скорости

В правилах дорожного движения появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства». Водители должны соблюдать лимиты не только на дороге с установленными скоростными ограничениями.

Минтранс подготовил изменения в ПДД, в которых планирует вернуть для водителей штрафы за превышение средней скорости. Об этом пишет «Коммерсант».

В законе появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства». Под этим понимается значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, которое автомобиль затратил на его проезд.

Теперь водители должны соблюдать скоростной режим, не превышая введенные лимиты средней скорости.

Эксперт по системам видеофиксации Григорий Шухман уверен, что требование соблюдать среднюю скорость на неопределенном участке лишено смысла.

Целесообразно прописать состав данного правонарушения, например, в примечании к ст. 12.9 КоАП, указав, что местом нарушения является отрезок дороги, на котором измеряется средняя скорость, а временем — интервал от въезда на него до выезда, — сказал Шухман.

В 2021 году ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости движения.

Тогда Верховный суд постановил, что для таких штрафов нельзя определить конкретное место совершения правонарушения.